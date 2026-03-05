中国上海市の国家エキシビション・コンベンションセンターの南広場に設置された中国国際輸入博覧会のマスコット「進宝（ジンバオ）」。（２０２５年１１月１０日撮影、上海＝新華社記者／王翔）【新華社北京3月5日】中国で5日開幕した第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議に提出された政府活動報告は、積極的に輸入を拡大し、貿易均衡の発展を促進するとした。