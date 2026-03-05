女優吉高由里子（37）とダイアン津田篤宏（49）が5日、都内で行われた三井住友銀行の総合金融サービス「Olive春のアップデート＆新CM発表会」に出席した。共にCMに出演している。PayPay（ペイペイ）と連携することも発表され、吉高は「友達と合同でお誕生日会とかやるときとか使っていますよ。自販機とかでも。便利ですよね。持ち物も減りますし、日常の手軽さが増したなと思います」と語った。続いて津田もコメントしたが、吉高