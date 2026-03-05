SixTONESの松村北斗、タレントの指原莉乃、HANAのMAHINA、お笑い芸人の狩野英孝が5日、都内で行われた『ポケットモンスター』シリーズ初のスローライフ・サンドボックスゲーム、Nintendo Switch 2 ソフト『ぽこ あ ポケモン』発売イベントに登壇した。4人は出演するCM（放送中）の“メタモン”を意識した紫衣装で登場した。【全体ショット】メタモンカラーの衣装で登場した松村北斗、指原莉乃ら新生活が始まる人へのアドバイス