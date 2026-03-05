お笑いトリオ、パンサーの向井慧（40）が4日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。オードリー若林正恭の代理MCを務めた。冒頭で店主の格好をした春日俊彰から「常連の若林さんが来られないということで、急きょ別の常連さん、パンサーの向井くんに来てもらいました」と紹介した。向井は「店閉めた方がいいですよ。若林さんが来られないなら閉めた方がいい」とつっこんだ。春日は「なんでよ」と反論