「雪印メグミルク」のサプリメントの偽物を販売するために所持したとして中国人の夫婦が逮捕されました。警視庁によりますと、現行犯逮捕された中国籍の趙偉容疑者と妻の孫曉萌容疑者は3日、偽物の雪印メグミルクのサプリメント「毎日すこやかMBP」5袋を販売目的で所持した疑いが持たれています。趙容疑者らはフリマアプリで偽物を販売していたとみられ、購入者が「パッケージや錠剤の色が薄い」と雪印メグミルクに問い合わせたこ