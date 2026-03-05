【ワシントン＝坂本幸信】米連邦最高裁判所が違法とした「相互関税」などの返還を巡り、米国際貿易裁判所は４日、企業への返還手続きを始めるよう政府側に命じた。ロイター通信などが報じた。トランプ米政権が速やかに応じるかは不透明だが、巨額の返還を迫られる可能性が高まった。利息を含めた関税支払い分の返還を命じた。貿易裁は６日に審理を設定し、返還に関わる最新の検討状況を提供するよう政府側に求めたとしている。