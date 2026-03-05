◇第6回WBCオーストラリア─台湾（2026年3月5日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日、東京ドームでの1次ラウンドC組、オーストラリア─台湾戦で幕を開けた。東京ドームは平日正午のプレーボールながら、スタンドは超満員。初回、台湾の先頭打者・フェアチャイルドが左翼ポール際へ大きな打球を放つと、割れんばかりの歓声が沸き起こった。スタンドの多くは日本からも近い台湾のファンが埋め、