管理栄養士・ナチュラルフードコーディネーターのゆきぼむです。今回は、「かぼちゃのクリームパスタ」を紹介します。生クリームを買っても、使い切れず余っちゃうことって多いですよね。このパスタは生クリーム不使用で作れるので、そんな悩みも一切なし！おうちにあるもので手軽に作れますよ。【詳細】他の記事はこちらかぼちゃのクリームパスタを作るのにかかる時間約30分かぼちゃのクリームパスタのカロリー約615kcal／1人分か