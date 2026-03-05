併用軌道でスピードアップ！ メリットは？広島電鉄が2026年3月4日より、一部区間で「路面電車の速度向上試験」を開始しました。期間は「当面の間」です。【え…！】これが路面電車「道路上区間でスピードアップ」の概要です（地図／写真）横川線（十日市町−横川駅）のうち、国道183号上を走る十日市町−別院前前間770mにて、低床車両1000形試験車の走行速度が引き上げられます。現行で40km/h以下のところ、50km/h以下で運転し