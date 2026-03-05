犬に『おやつを与えてはいけない』瞬間５選 可愛い愛犬には美味しいおやつをたくさん与えたい--そんな思いをグッと堪えて、おやつを調節している飼い主さんは多くいます。 おやつは適切なタイミングに与えるからこそ効果を発揮するものです。誤ったタイミングで与えてしまうと、逆効果になる恐れがあるので注意しましょう。ここでは犬におやつを与えてはいけない瞬間を紹介します。 1.叱っている最中や直後 愛犬が悪いことを