近頃のダイソーは、園芸グッズのレベルが高い！先日店舗を訪れると、ダイソー商品とは思えない本格的な給水ポットを発見しました。水やりの頻度が大幅に減らせるので、管理がラクちんになるアイテム。さらに今回見つけた商品はデザイン性も高いので、インテリアとの相性も抜群です。早速見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：底面給水ポット（ベーシック）価格：￥330（税込）サイズ（約）：3号／直径10.5cm