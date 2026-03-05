TVアニメ『みどりのマキバオー』が2026年3月に放送30周年を迎えることを記念して、様々な企画の実施が決定した。 参考：競馬関係者も『ザ・ロイヤルファミリー』に夢中？監修・大竹正博調教師が明かす撮影裏 本作は、つの丸による競馬漫画を原作とし、『週刊少年ジャンプ』で1994年から1998年にかけて連載。2007年には『週刊プレイボーイ』で続編『たいようのマキバオー』の連載がスタート