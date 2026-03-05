ルフトハンザ・ドイツ航空は、フランクフルト〜クアラルンプール線を10月25日に開設する。フランクフルト発が月・水・金・土・日曜、クアラルンプール発が月・火・木・土・日曜の週5往復を運航する。機材はボーイング787-9型機を使用する。イェンス・リッター最高経営責任者（CEO）は、「クアラルンプールへの新たな直行便と最新鋭のドリームライナーの導入により、東南アジアにおける成長に貢献するための理想的な環境が整いまし