グレーターベイ航空は、福岡〜香港線を3月9日に定期便として開設する。1日1往復を、3月28日まで運航する。3月10日・12日は運休する。機材はボーイング737-800型機を使用する。同路線は、キャセイパシフィック航空や香港エクスプレス航空、香港航空も運航している。グレーターベイ航空は年末年始、臨時便として運航していた。グレーターベイ航空は現在、札幌/千歳・仙台・東京/成田・大阪/関西〜香港線を運航している。米子や徳島に