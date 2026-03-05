セリアでお買い物中に見つけたこちらの商品。USBタイプのコンパクトなライトで、お値段は￥110（税込）。軽量なうえに電池も不要なので、いざって時に役立つかも！と即購入しました。カバンやポーチに入れてもかさばらいのが魅力ですが、ここまで小さいと明るさが心配…実際に使ってみたので、詳しく見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：USBライト価格：￥110（税込）本体仕様：8SMD定格：3V／150mA明るさ