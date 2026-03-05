スペイン・バルセロナにて開催中の「MWC26 Barcelona」には、日本市場に参入していないメーカーも多く出展している。中国メーカーの「TECNO」もそのうちの1つで、モジュールを交換してスマートフォンを拡張する、ユニークなコンセプトを持つ端末が体験できた。便宜上、本記事では「モジュラーフォン」と呼ぶことにする。 なお、本端末はコンセプトモデルとなっており、具