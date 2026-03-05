京セラは、法人向けの高耐久スマートフォン「DuraForce EX2」を9月に発売する。 「DuraForce EX2」は、「MIL-STD-810H」に準拠し高い堅牢性を備えたタフネススマートフォン。京セラ独自の追加試験にもクリアし、防水 （IPX5/IPX8）防塵（IP6X）性能も兼ね備えているため、雨天や粉塵の多い環境でも使用できる。 国内で初となる「Wi-Fi HaLow（IEEE 802.11ah）」に対応し、最大1km先までつながる長距離