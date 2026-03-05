旅行系 ・交通系YouTuberのスーツさんは3月4日、自身のInstagramを更新。ひな祭りに合わせておだいり様に合成されたユニークな写真を公開し、話題を呼んでいます。【写真】イケメンなスーツの姿「お雛様より上にいるの草」投稿に1枚の画像を載せたスーツさん。豪華な紫を基調とした束帯衣装をまとい、笏（しゃく）を手にひな壇に座るスーツさんの姿です。金屏風や桜の花などが並ぶ本格的なひな飾りの中に自然に溶け込んでおり、お