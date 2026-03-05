広島駅南口の商業施設エールエールが５日、リニューアルオープンし、多くの人が詰めかけています。広島駅南口の商業施設「エールエール」が、装いを新たにオープンしました。福屋広島駅前店の入る2階と3階を中心に、百貨店のもつ高級感に加え日常での使いやすさを取り入れています。駅ビル・ミナモアの2階と繋がるペデストリアンデッキも利用が始まり、開店を待つ多くの人の列がありま