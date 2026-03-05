３月５日は二十四節気の「啓蟄」です。広島市の縮景園にも春が訪れました。広島市中区の縮景園では6人の庭師が約370本の松に巻き付けた「こも」を取り外しました。冬の寒さを避けるために中に入った害虫を駆除する伝統行事です。広島市では５日も平年を上回る気温が予想されています。■縮景園 庭師高森俊正さん「だいぶ暖かくなって春を感じるようになった。暖かい春を楽しんでもらえたら」一方、園内の寒桜は3月中旬頃に見頃を