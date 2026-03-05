田中佑美が表彰式でプレゼンターを務めたことを報告(C)Getty Images陸上女子100メートル障害で昨秋の東京世界選手権代表の田中佑美が自身のインスタグラムを更新し、大学スポーツ協会（UNIVAS）が主催する『UNIVAS AWARDS 2025-26』の表彰式でプレゼンターを務めたことを報告した。【写真】「スタイルも笑顔も素敵すぎる」田中佑美のドレス姿をチェック田中はインスタで「同2020-21ウーマン・オブ・ザ・イヤーにおいて、最優秀