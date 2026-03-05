長崎市のアミュプラザ長崎で地震や火災、津波を想定した合同消防訓練が行われました。 訓練は震度6強の地震の発生によりアミュプラザ長崎の新館3階で火災が起きたとの想定で行われました。 訓練には長崎街道かもめ市場など合わせて3館のスタッフが参加し、買い物客を安全に避難誘導するとともに初期消火を行う対応を実践しました。 また、去年7月に長崎市が「南海トラフ地震防災対策推進地域」に新たに指定