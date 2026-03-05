民間の小型ロケット「カイロス」３号機が３月５日午前１１時すぎに和歌山県串本町から打ち上げられましたが、機体は飛行中断措置が取られました。発射場近くにある見学場所には朝早くから大勢の人がつめかけ、発射直後は盛り上がったものの、飛行中断措置の一報を受け、見物客からは落胆の声が聞かれました。（河本光正アナウンサー５日午前１１時１０分）「おっと、煙が出た！打ち上げの瞬間です。カイロス３号機打ち上げ