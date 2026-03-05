タレントの安めぐみ（44）が4日、自身のインスタグラムを更新。自宅の豪華な七段飾りの雛人形＆10歳長女＆2歳次女との親子3ショットを公開した。【写真】「めちゃくちゃ可愛い天使みたい」娘2人と密着親子ショットを公開した安めぐみ安は「昨日はひな祭りでしたね」と切り出し、自宅の立派な雛人形の前で、娘たちと並んだ心温まる写真を投稿。「次女は雛人形を出した日は、わぁー!!と喜んでいました」と、2歳になった次女のほ