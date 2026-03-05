デサントジャパンが展開するフランス生まれのスポーツブランド「ルコックスポルティフ」は、同じくフランス生まれのファッションブランド「PAUL＆JOE」との初めてのコラボレーションアイテムを、3月6日からデサント公式通販「DESCENTE STORE オンライン」、直営店「le coq sportif ららぽーと湘南平塚」などで順次発売する。「ルコックスポルティフ」と「PAUL＆JOE」は、柔らかい色使いや遊び心のあるデザインなどフランスらしい上