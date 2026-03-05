ゴールドウインが展開するウェルネスブランド「NEUTRALWORKS.（ニュートラルワークス.）」は、働く人々の日常動作におけるストレスの軽減を目指し、素材・設計の両面から快適性を追求した新作シャツ「KINETIC COMFORT SHIRT」を3月4日にNEUTRALWORKS.店舗、取扱店および公式オンラインストアで発売した。同製品の開発にあたり、同社の研究開発拠点である富山本店開発本部「テック・ラボ」で、働く人々が日常的にストレスを感じやす