空き巣を30回以上繰り返していたとみられる男が、警視庁に逮捕されました。【写真を見る】“空き巣30回以上”盗んだ貴金属類は繰り返し換金か無職の54歳男を逮捕「パチンコやキャバクラに使った」東京・町田市警視庁無職の宮原幹男容疑者（54）は今年1月、東京・町田市の住宅に侵入し、ネックレスなどあわせて48万円相当を盗んだ疑いがもたれています。宮原容疑者は盗んだ物を同じ質店で度々、換金。総額はおよそ1000万円