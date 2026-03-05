東京ソワールは、量販店や百貨店、直営店、ECの販路を横断する新ブランド「TOKYO SOIR（トウキョウソワール）」の全国展開を本格始動する。同ブランドは、「何を着ればいいのかわからない」と悩む人へ向けて、どのようなシーンでも安心して着用できる“新しいスタンダード”を提案している。昨年10月に76店舗で展開を開始し、3月4日から量販店を中心に213店舗へ拡大し、全国規模でブランドを提供していく。コロナ禍を経て、冠婚葬