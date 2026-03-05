中国で全人代＝全国人民代表大会が開幕し、政府活動報告で今年の経済成長率目標が去年の5%前後から4.5%から5%に引き下げられたことに関して、木原官房長官はきょう（5日）午前の記者会見で、“中国経済の動向については日本経済や世界経済に大きな影響を与えうるものであり、引き続き注視していく”と述べました。一方で国防費の予算案は前年比で7%増加しており、5年連続で7%台の伸び率を維持しています。これについて木原長官は、