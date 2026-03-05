ニッポン放送は5日、2月2日から8日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』を発表（個人全体：12歳〜69歳・男女）。『霜降り明星のオールナイトニッポン』（毎週金曜深1：00）が首位を獲得した。【写真】スペシャルウィークは…通常回を届けた霜降り明星『霜降りANN』では、裏番組としてTBSラジオ『金曜JUNKバナナマンムーンGOLD』が放送されていることから、毎回し烈な聴取率争いを展開していることでも有名