日本ピザハット（以下、ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、3月4日〜3月31日までの期間限定で、過去好評だったラーメンコラボシリーズのピザ第3弾となる新商品「家系総本山 吉村家監修 横浜家系ラーメンピザ」を発売する。これまで宅配ピザに馴染みのなかった人はもちろん、ラーメンファン・外食好きの人も思わず二度見してしまうような“新ジャンルの食体験”を提供する。家系ラーメンの独特の旨み