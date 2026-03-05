昭和天皇在位60年を記念した1万円銀貨のニセ物を中国から密輸したとして、中国籍の男が警視庁に逮捕されました。偽造通貨輸入の疑いで逮捕されたのは中国籍のシュエ・ジーウェイ容疑者（36）で、去年4月、昭和天皇在位60年を記念した1万円銀貨のニセ物250枚を、中国の天津市から食料品や衣類に隠して成田空港に運び、密輸した疑いがもたれています。ニセ銀貨をめぐっては、信用金庫で換金して現金をだまし取る手口による被害が全国