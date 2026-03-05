元宝塚歌劇団で女優の檀れい（54）が5日、自身のインスタグラムを更新。所属事務所「太田プロダクション」を退所し、独立することを発表した。「この度私檀れいは長らくお世話になりました太田プロダクションを退所し独立することとなりました」と報告。「いつも私を支え、共に走って下さった事務所の皆さん。マネージャーさん、今まで本当にありがとうございました！心より感謝申し上げます」と感謝の言葉をつづっ