大手食品メーカーの健康サプリの偽物を販売目的で所持した疑いで、中国籍の夫婦が逮捕されました。趙偉容疑者（33）と孫曉萌容疑者（28）は、自宅に大手食品メーカー「雪印メグミルク」が出している健康サプリの偽物5袋を、販売する目的で所持した疑いが持たれています。2人は中国から送られてきたとみられる偽の商品を配送業者に持ち込んでいて、「本物と認識していた」と容疑を否認しているということです。偽の商品は体に害はな