千葉県の香取神宮に油のような液体をまいたとして逮捕されたアメリカで医師をしていた日本人の男が、「聖霊に導かれた」と話していることがわかりました。建造物損壊の疑いできょう送検されたのは、ニューヨークの医師・金山昌秀容疑者（63）で、2015年、千葉県・香取神宮の拝殿などに液体を撒いた疑いがもたれています。金山容疑者はキリスト教系の宗教団体を設立していて、警察の調べに「キリスト教の祈りの中で聖霊に導かれるま