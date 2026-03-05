俳優・寺田心が、腕だけで全体重を支え地面と平行に体を浮かせる自重トレーニングの“神業”プランシェを披露した。【映像】圧巻のプランシェ寺田は3月3日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。最近ハマっているという筋トレについてトークを展開した。番組でカチカチに二の腕を披露し、黒柳を驚かせた寺田。筋トレを始めてからまだ8〜9ヶ月程度だとしつつも「もともと自重といって腕立伏せとか機械を使わない筋ト