新年度予算案をめぐり、年度内の成立を目指す与党側が衆議院予算委員会で、7日に異例の土曜日の審議を行うことを提案し、野党が反発しています。与党側は予算案の年度内成立のため、13日に衆議院を通過させたい考えです。5日の衆議院予算委員会の理事会では、与党側が提示した7日土曜日に一般質疑を行った上で、9日月曜日に高市首相が出席する集中審議を行う案について協議しましたが、平行線でした。中道改革連合・長妻昭衆院議員