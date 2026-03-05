仕事が速くなる叱り方は何か。5つの仕事を掛け持つ時間管理コンサルタントの石川和男さんは「『なぜ？』『どうして？』『なんで？』と『WHY』の質問攻めで叱るのは、過去に目を向けているだけなので、解決策にならない。視点が未来へ向いた叱り方をすると、相手がどんどん解決策を考え、新たな方法を見つけ出す」という――。※本稿は、石川和男『仕事が「速いリーダー」と「遅いリーダー」の習慣』（三笠書房）の一部を再編集した