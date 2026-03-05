ＷＢＣ１次ラウンド・Ｃ組が５日に開幕。台湾―オーストラリア戦（東京ドーム）を前に、球場は熱烈な台湾のファンで埋め尽くされた。ボルテージは最高潮に達した。いよいよ幕を開けた野球の祭典。昨年のプレミア１２の覇者・台湾の活躍を見届けるため、この日の東京ドームには平日のデーゲームにもかかわらず朝から台湾のファンが大集結。最寄り駅各所には台湾チームの青のユニフォームや黒いパーカーを着用したファンであふれ