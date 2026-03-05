NMIXXが、今年8月に東京で初の単独コンサートを開催する。3月4日に、NMIXXは日本公式X（旧Twitter）アカウントを開設し、ポスター画像を公開。東京での単独コンサート開催を知らせた。【写真】「日本ファンはATMなのか」NMIXXが日本で大炎上NMIXXは8月8日・9日の2日間、京王アリーナTOKYOで、ワールドツアー「NMIXX 1ST WORLD TOUR ＜EPISODE 1: ZERO FRONTIER＞」の一環として公演を行い、日本のファンと対面する。（画像＝JYPエ