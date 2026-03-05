コカ･コーラシステムは、紅茶飲料ブランド「紅茶花伝」から、「サンリオキャラクターズ」限定コラボボトル6品(全31種)を、2026年3月2日に期間限定で全国発売した。あわせて同日から、「紅茶花伝 厳選しぼりのピーチティー」「紅茶花伝 厳選しぼりのアップルティー」の2品を発売している。【すべての画像を見る】紅茶花伝×サンリオの限定コラボボトルの画像はこちら!クロミやはぴだんぶいがパッケージに登場「紅茶花伝」と、サンリ