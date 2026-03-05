良かれと思ってしたことが、必ずしもいい結果に結び付くわけでないのは恋愛も同じ。彼女のためを思ってした行為が、「重すぎる」と思われることもあるようです。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者の声を集め、「男性にそのつもりはなくても、彼女にとっては重すぎる行動」を考えてみました。【１】たとえ同僚や友達でも、男性とは絶対に会わせようとしない「会社の飲み会にも気兼ねなく行けない」（２０代女性）というよう