元宝塚トップ娘役で女優の檀れいが５日、自身のインスタグラムを更新。所属していた芸能事務所「太田プロダクション」を退所し、独立することを発表した。「この度私檀れいは長らくお世話になりました太田プロダクションを退所し独立することとなりました。いつも私を支え、共に走って下さった事務所の皆さん、マネージャーさん、今まで本当にありがとうございました！心より感謝申し上げます」と報告。「宝塚を退団