今日5日(木)は、発達した低気圧の影響で、関東や東北南部を中心に風が強まっています。強風による交通障害や建物への被害に注意・警戒し、海上では、高波による船舶や沿岸施設への被害に注意・警戒してください。関東や東北南部などで最大瞬間風速20メートル以上の強風に今日5日(木)は、発達した低気圧が日本の東にあって北東へ進んでいます。そのため、関東や東北南部の沿岸部を中心に北よりの風が強まっています。各地の最大瞬間