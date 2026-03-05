◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組オーストラリア―台湾（５日・東京ドーム）第６回ワールド・ベースボール・クラシックが５日、開幕した。東京ドームで行われるＣ組では、台湾とオーストラリアによる開幕カードにプレーボールが宣告された。東京ドームのスタンドは大勢の台湾ファンで３６０度、埋め尽くされた。「ＴＥＡＭＴＡＩＷＡＮ」の旗を掲げ、チームのユニホームやパーカー姿で東京ドームをバックに写真撮影に臨むなど、