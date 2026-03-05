◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組オーストラリア―台湾（５日・東京ドーム）第６回ワールド・ベースボール・クラシックが５日、開幕した。東京ドームで行われるＣ組では、オーストラリアと台湾による開幕カードにプレーボールが宣告された。世界２０の国・地域が参加。１次ラウンドは４組に分かれて行われ、それぞれの上位２チームが米国で行われる準々決勝に進出する。２０２３年に続く連覇を狙う侍ジャパンは、ドジャース・大