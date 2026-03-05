今週の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は166.3円で3週連続で値上がりしています。石油情報センターによりますと3月2日時点の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は「166.3円」でした。前の週より「1.1円」高く3週連続の値上がりとなりました。全国で鳥取と並び3番目に高い価格です。隣の県と比べると最も価格差の大きい愛知県とは「13.8円」の開きがあります。石油情