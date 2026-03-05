あるトラウマを抱えるオンライン囲碁のチャンピオン・上条眞人と幼なじみの棋士たちとの隠された秘密を描いた、大山晃一郎監督の『361 - White and Black -』が、3月6日から全国公開される。本作で主人公の眞人を演じた長野凌大、彼と幼なじみの棋士・米原沙羅を演じた星野奈緒、そして世界ランキング1位のパク・ハンミョンを演じたパク・ユチョンに話を聞いた。−まず長野さんに伺いますが、映画初主演はいかがでしたか。長野