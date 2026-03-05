アウトバックやフォレスターからの乗り換えを3月5日にスバルが発表した新型EV『トレイルシーカー』は、同じスバルのソルテラをベースに開発された。ボンネットやドアなどは共用したうえで、SUVとしてのデザインを取り入れたという。デザイナーに、詳しく聞いた。【画像】スバルらしいEVへのアプローチとは？新型EV『トレイルシーカー』のディテールに注目全71枚スバル経営企画本部価値づくり推進室デザイン部主査の中村真一さん