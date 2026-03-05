スバルらしさとトヨタらしさ3月5日、スバルは日常、非日常でも使いやすく、スバルらしい実用SUVと位置付ける新型EV『トレイルシーカー』を発表。その狙いを、開発責任者に聞いた。【画像】アウトバック後継として登場！新型EV『スバル・トレイルシーカー』全71枚トレイルシーカーは、同じスバルのソルテラをベースに開発。従ってトヨタとの協業となる。開発責任者のスバル商品事業本部プロダクトゼネラルマネージャーの井上正彦